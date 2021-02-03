Медведев: к середине года в РФ должны производить 5 млн доз вакцины «Эпиваккорона»

В конце января глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайший месяц в России в гражданский оборот должна поступить третья российская вакцина от COVID-19, разработанная в Центре имени Чумакова. Ранее он анонсировал, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона». По его словам, на ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей.

Во вторник сообщалось, что результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в журнале The Lancet. В этой стадии приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, из которых более 2 тысяч — старше 60 лет. По данным специалистов, эффективность российского препарата составляет 91,6%. Более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала эту публикацию хорошей новостью.

В России за прошедшие сутки выявили 16 643 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии в стране подтвердили 3 884 730 заболеваний COVID-19.

