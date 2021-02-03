Уколоться и забыться. Опубликованы итоги III фазы испытаний «Спутника V»

Также в России скоро планируют одобрить еще две вакцины от коронавируса. В конце января глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайший месяц в России в гражданский оборот должна поступить третья российская вакцина от COVID-19, разработанная в Центре имени Чумакова. Ранее он анонсировал, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона». По его словам, на ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей.

Впрочем, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что опубликованных достоверных данных по российской вакцине от центра Чумакова нет.

«Разумных опубликованных данных нет пока ни по одной российской вакцине. Более того, еще исследования ни одной вакцины не закончены. Пока только «Спутник V» заявлял проценты эффективности, но они тоже из промежуточных данных, причем очень ранних», - отметила она еще до публикации в журнале Lancet результатов III фазы испытаний «Спутник V».

Завидова призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.

Тем временем в Европе не первую неделю есть проблема с поставками уже законтрактованных вакцин. Всемирная медицинская ассоциация призвала британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca прекратить экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Глава организации раскритиковал компанию за подход к распределению доз вакцины между странами Европы и заявил, что Евросоюз должен «жестко» отреагировать на ситуацию с нарушением графика поставок.

До этого AstraZeneca сообщила, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн доз из-за проблем с производством. В странах Евросоюза это вызвало возмущение, поскольку планы по вакцинации оказались на грани срыва. В связи с этим ЕС намеревается заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию.

Ранее из-за срывов поставок вакцины от компании Pfizer в Чехии были вынуждены рекомендовать местным органам власти приостановить вакцинацию от коронавируса.