Уколоться и забыться. Опубликованы итоги III фазы испытаний «Спутника V»
Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» опубликованы в журнале The Lancet, однако споры о безопасности и эффективности вакцины не прекращаются.
Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V» опубликованы в журнале The Lancet. В этой стадии приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, из которых более 2 тыс. — старше 60 лет. По данным специалистов, эффективность российского препарата составляет 91,6%. Более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала эту публикацию хорошей новостью.
Также в России скоро планируют одобрить еще две вакцины от коронавируса. В конце января глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайший месяц в России в гражданский оборот должна поступить третья российская вакцина от COVID-19, разработанная в Центре имени Чумакова. Ранее он анонсировал, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона». По его словам, на ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей.
Впрочем, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что опубликованных достоверных данных по российской вакцине от центра Чумакова нет.
«Разумных опубликованных данных нет пока ни по одной российской вакцине. Более того, еще исследования ни одной вакцины не закончены. Пока только «Спутник V» заявлял проценты эффективности, но они тоже из промежуточных данных, причем очень ранних», - отметила она еще до публикации в журнале Lancet результатов III фазы испытаний «Спутник V».
Завидова призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.
Тем временем в Европе не первую неделю есть проблема с поставками уже законтрактованных вакцин. Всемирная медицинская ассоциация призвала британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca прекратить экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Глава организации раскритиковал компанию за подход к распределению доз вакцины между странами Европы и заявил, что Евросоюз должен «жестко» отреагировать на ситуацию с нарушением графика поставок.
До этого AstraZeneca сообщила, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн доз из-за проблем с производством. В странах Евросоюза это вызвало возмущение, поскольку планы по вакцинации оказались на грани срыва. В связи с этим ЕС намеревается заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию.
Ранее из-за срывов поставок вакцины от компании Pfizer в Чехии были вынуждены рекомендовать местным органам власти приостановить вакцинацию от коронавируса.
Помимо проблем с производством, у вакцины от коронавируса Pfizer есть и другие беды. Так, в Европе после использования этой вакцины умерло несколько десятков человек, хотя исследователи и врачи и не стали прямо увязывать их смерть с применением вакцины, потому что умершие были весьма преклонного возраста и с весьма богатой историей болезни. Проблемы с этой вакциной были и в Израиле.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину.
«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН заявил, что Россия могла бы помочь Европе с обеспечением если не самими вакцинами, то технологией по их производству. Вместе с тем он признал, что ЕС не допустит российский препарат на свой рынок по политическим мотивам.
Впрочем, ограничения на использования есть у любой вакцины, включая и «Спутник V». Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН отметил, что не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжелым аллергическим проявлениям и к аутоиммунным заболеваниям. Воспалительные процессы – это прямое противопоказание, рассказал вирусолог.
В России за прошедшие сутки выявили 16 643 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии в стране подтвердили 3 884 730 заболеваний COVID-19.
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