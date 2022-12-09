Кабмин выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году

Правительство России дополнительно направит более 7,4 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Путин пообещал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января следующего года медики первичного звена здравоохранения и сотрудники скорой помощи будут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗарплатыМедикиПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры