Кабмин выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января следующего года медики первичного звена здравоохранения и сотрудники скорой помощи будут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.

