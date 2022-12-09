Кабмин выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году
Правительство России дополнительно направит более 7,4 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2023 году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала», — отметили в пресс-службе.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что с 1 января следующего года медики первичного звена здравоохранения и сотрудники скорой помощи будут получать дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
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