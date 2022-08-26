Медведев: готовится новый законопроект о въезде и пребывании иностранцев в РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России готовится новый всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщает ТАСС.
В ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики он отметил, что речь идёт как о материальном переоснащении миграционных служб, так и о купировании серьёзных угроз, обусловленных текущей обстановкой.
«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», - подчеркнул он, добавив, что текущие условия совершенно иные, нежели несколько лет назад.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах».
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