Медведев: готовится новый законопроект о въезде и пребывании иностранцев в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России готовится новый всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщает ТАСС.

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В ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики он отметил, что речь идёт как о материальном переоснащении миграционных служб, так и о купировании серьёзных угроз, обусловленных текущей обстановкой.

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», - подчеркнул он, добавив, что текущие условия совершенно иные, нежели несколько лет назад.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:МигрантыРоссияЗаконопроектИностранцыДмитрий Медведев
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