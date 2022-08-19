Россияне за июнь вывели за границу рекордные $4,7 млрд

По данным ЦБ, в первый месяц лета объем переводов из РФ за рубеж увеличился в несколько раз. Операции с банками-нерезидентами выросли с 99,6 млрд до 266,1 млрд рублей, пишет Газета.ру. Ранее всплеск переводов за границу был зафиксирован в феврале, тогда россияне вывели из страны $4,3 млрд.

По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, объемы переводов за рубеж выросли из-за большого профицита наличной иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, на увеличение числа таких операций повлияло смягчение ограничений ЦБ по переводам за границу, отмечает Ura.ru.

