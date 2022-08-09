Депутат Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах», сообщает РИА Новости.

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В частности, парламентарий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезда на территорию России латвийской певице Лайме Вайкуле.

По его словам, в будущем подобные решения планируется сделать системными, с этой целью будет разработан соответствующий законопроект.

«В ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране», – подчеркнул депутат.

Ранее Кузнецов обратился к Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2», сообщает RT.

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ФОТО: @laima_vaikule_official/Соцсети
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