Депутат Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах», сообщает РИА Новости.
В частности, парламентарий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезда на территорию России латвийской певице Лайме Вайкуле.
По его словам, в будущем подобные решения планируется сделать системными, с этой целью будет разработан соответствующий законопроект.
«В ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране», – подчеркнул депутат.
Ранее Кузнецов обратился к Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2», сообщает RT.
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