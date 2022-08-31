Медведев: Горбачёв оказал серьёзное влияние на ход истории человечества

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва, скончавшегося 30 августа на 92-м году жизни.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

По его словам, Горбачёв был ярким политиком, государственным и общественным деятелем, который «оказал серьёзное влияние на ход истории человечества», а коллеги уважали его за профессионализм и самоотдачу.

«Михаил Сергеевич принимал очень разные, подчас весьма сложные решения в драматические периоды истории нашей страны. Внёс свой вклад в развитие политической системы СССР, заложил основы для глобальных перемен во всем мире", - подчеркнул Медведев.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Михаил Горбачёв был редким лидером, который обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения «иного будущего», и результатом его деятельности стал «более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СмертьСоболезнованияМихаил ГорбачевДмитрий Медведев
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