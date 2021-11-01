Медведев допустил ограничение свободы во время эпидемий

В тексте он отметил, что такое уже не раз происходило во время войн, террористических угроз и эпидемий. По его мнению, главное — найти баланс.

«Ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Но «можно» не означает «обязательно», — подчеркнул Медведев.

Ранее председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности» и социально-экономических и экологических кризисов и пандемий возрастает опасность «произвольного вторжения» законодателя в сферу конституционных прав, сообщает RT.