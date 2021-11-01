Окопная война: Медведев рассказал о пятой фазе пандемии
Заместитель председателя Совета Безопасности уверен, что коронавирус еще надолго останется с человечеством, но в ближайшие месяцы заболеваемость удастся «взять под контроль».
Россия весной этого года вступила в пятую фазу пандемии коронавируса, в которой наблюдается новый подъем заболеваемости. Об этом в своей статье для Российской газеты написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, именно на пятую фазу пришелся исторический максимум заболеваемости, который также обусловлен и большими объемами тестирования.
Медведев подчеркнул, что новая реальность требует продуманных решений и долгой «окопной» войны с болезнью на глобальном уровне, несмотря «на чьи-либо политические амбиции».
Зампредседателя Совбеза отметил, что первая фаза пандемии пришлась на декабрь 2019 года – март 2020 года, когда мир еще спокойно воспринимал сообщения о новом заболевании, а в России разрабатывали сценарии на случай его распространения.
Следующая острая фаза, по мнению Медведева, началась с середины июня прошлого года – закрытые границы, нерабочие дни, во время третьей фазы (в начале осени 2020 года) были оптимизированы необходимые меры, завершились испытания вакцин. Четвертый этап он связал с новым ростом заболеваемости, который начался осенью-зимой 2020-2021 годов.
«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго», - заключил заместитель председателя Совета Безопасности.
При этом он добавил, что есть все основания полагать, что ситуацию удастся взять под контроль в ближайшие месяцы.
Тем временем коронавирус продолжает бить все рекорды в России. Так, накануне был зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 c начала пандемии - 40 993. А российские власти для более эффективной борьбы с вирусом намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от COVID-19, которую признали «провальной».
Новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» теледоктор Александр Мясников.
«Абсолютно согласен с Кремлём. И единственное, что хочу добавить: лучше поздно, чем никогда. А что касается подхода к вакцинации, то я бы, во-первых, ограничил (влияние – прим. НСН) антиваксеров. Очень сложно беседовать с людьми, которые не приводят никаких доказательств, они не понимают, что такое иммунитет. Они просто манипулируют потоком слов, не привязанных ни к каким данным», - отметил он.
При этом врач и телеведущий уверен, что даже длинные ноябрьские выходные не решат проблему с распространением коронавируса, что приведет к появлению еще более жестких мер.
«Другой вопрос, поможет ли это. Да нет, конечно. Сейчас пойдет вверх. Когда пойдет вниз? Отсчитывайте три месяца – к Новому году будет внизу. А еще через три месяца, в конце марта опять пойдет вверх, так коронавирус течет. Каждые полгода скачки – такова его природа, и другие коронавирусы так текут», - объяснил он «Радиоточке НСН».
В свою очередь, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал власти больше общаться с населением, выстраивать полноценный диалог.
«Надо публиковать больше информации о вакцинах, об их разработках – как, что, откуда, куда, не затрагивая патентную тайну, конечно. Законы о применении и этапах внедрения, результаты их проверки, отчеты о клинических исследованиях - должны быть опубликованы как можно шире, люди поймут, у нас образованный народ», - отметил Жемчугов.
По его словам, из рекламы о вакцинации необходимо «убрать» артистов и спортсменов, которые не являются профессиональными врачами, а государству нужно не продвигать вакцинацию, а разговаривать с людьми на понятном им языке.
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