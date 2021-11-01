Окопная война: Медведев рассказал о пятой фазе пандемии

Россия весной этого года вступила в пятую фазу пандемии коронавируса, в которой наблюдается новый подъем заболеваемости. Об этом в своей статье для Российской газеты написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, именно на пятую фазу пришелся исторический максимум заболеваемости, который также обусловлен и большими объемами тестирования.

Медведев подчеркнул, что новая реальность требует продуманных решений и долгой «окопной» войны с болезнью на глобальном уровне, несмотря «на чьи-либо политические амбиции».

Зампредседателя Совбеза отметил, что первая фаза пандемии пришлась на декабрь 2019 года – март 2020 года, когда мир еще спокойно воспринимал сообщения о новом заболевании, а в России разрабатывали сценарии на случай его распространения.

Следующая острая фаза, по мнению Медведева, началась с середины июня прошлого года – закрытые границы, нерабочие дни, во время третьей фазы (в начале осени 2020 года) были оптимизированы необходимые меры, завершились испытания вакцин. Четвертый этап он связал с новым ростом заболеваемости, который начался осенью-зимой 2020-2021 годов.