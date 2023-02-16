Медведчук заявил, что Зеленский предлагал ему уехать за границу

Украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал ему покинуть страну на два-три месяца. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Медведчук рассказал о новом политическом движении на Украине

По словам политика, это произошло во время его домашнего ареста. По всей видимости, отметил Медведчук, это означало, что команда действующего лидера Украины видела в нем угрозу.

Медведчук добавил, что к нему приезжали люди от самого президента и от руководителя администрации и предлагали уехать за границу через посредников.

Ранее Медведчук заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил российского лидера Владимира Путина «забрать» Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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