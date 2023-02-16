Медведчук заявил, что Зеленский предлагал ему уехать за границу

По словам политика, это произошло во время его домашнего ареста. По всей видимости, отметил Медведчук, это означало, что команда действующего лидера Украины видела в нем угрозу.

Медведчук добавил, что к нему приезжали люди от самого президента и от руководителя администрации и предлагали уехать за границу через посредников.

Ранее Медведчук заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил российского лидера Владимира Путина «забрать» Донбасс, так как не хотел видеть его в составе Украины.

