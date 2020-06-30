Медучреждения в Москве начали возвращаться к плановой работе
Как идет перепрофилирование КТ-центров, созданных в начале эпидемии коронавируса, в эфире НСН рассказала главный врач КДЦ №6.
Медучреждения в Москве начали возвращаться к плановому приему пациентов. Как идет перепрофилирование КТ-центров, созданных в начале эпидемии коронавируса, в эфире НСН рассказала главный врач КДЦ № 6 Ольга Гордина.
«В Москве начала стабилизироваться ситуация, и обращений было значительно меньше. У нас в амбулаторном центре два КТЦ было организовано – на базе головного учреждения и на базе филиала №4. Поскольку надо было оказывать плановую помощь, один КТЦ был перепрофилирован в штатный режим работы. Он работает круглосуточно для оказания плановой медицинской помощи прикрепленным жителям Северного АО Москвы и других учреждений», - подчеркнула медик.
По ее словам, бывший КТ-центр прошел тщательную санобработку.
«Мы получили приказ департамента здравоохранения Москвы. В соответствии с ним мы за сутки прекратили прием в качестве КТЦ, все пациенты направлялись в КТЦ нашего филиала. Специализированные службы нам провели дезинфекцию не только первого этажа, где был КТЦ, но всего здания. Все кабинеты, коридоры, лестничные пролеты были обработаны дезинфицирующим растровом. Была проведена обработка вентиляции, затем смывы на ковид. Результаты все хорошие, мы приступили к плановой работе. Сейчас полностью возобновлена работа функциональной диагностики по всем филиалам. Также в большем объеме принимают участковые терапевты – врачи общей практики. Принимают специалисты-офтальмологи, хирурги, лор, урологи, неврологи, эндокринологи, кардиологи», - перечислила Гордина.
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