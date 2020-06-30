Медучреждения в Москве начали возвращаться к плановой работе

По ее словам, бывший КТ-центр прошел тщательную санобработку.

«Мы получили приказ департамента здравоохранения Москвы. В соответствии с ним мы за сутки прекратили прием в качестве КТЦ, все пациенты направлялись в КТЦ нашего филиала. Специализированные службы нам провели дезинфекцию не только первого этажа, где был КТЦ, но всего здания. Все кабинеты, коридоры, лестничные пролеты были обработаны дезинфицирующим растровом. Была проведена обработка вентиляции, затем смывы на ковид. Результаты все хорошие, мы приступили к плановой работе. Сейчас полностью возобновлена работа функциональной диагностики по всем филиалам. Также в большем объеме принимают участковые терапевты – врачи общей практики. Принимают специалисты-офтальмологи, хирурги, лор, урологи, неврологи, эндокринологи, кардиологи», - перечислила Гордина.

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