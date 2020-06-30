Анита Цой попала в больницу с коронавирусом
Заслуженная артистка России, певица Анитой Цой попала в больницу с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что исполнительница на протяжении последних нескольких месяцев соблюдала режим самоизоляции, однако ей не удалось избежать инфецирования. Состояние певицы оценивается как «серьезное, но не безнадежное», уточняет портал «Дни.ру» .
Ранее Цой пожаловалась на проблемы в отношениях с супругом, которые появились в период самоизоляции, певица заявила, что они с мужем абсолютно разные люди. Однако брак удалось спасти.
Исполнительница вышла замуж в 19 лет, в браке с Сергеем Цоем она уже 30 лет, отмечает РИА ФАН.
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