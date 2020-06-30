В Минздраве предупредили о бесплодии переболевших коронавирусом мужчин
Мужчины, которые переболели коронавирусом, в дальнейшем могут столкнуться с бесплодием. Об этом заявила главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.
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«Сегодня, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия», - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Уварова привела данные, что у переболевших коронавирусом мужчин качество спермы снижается на 38 процентов. При этом представитель Минздрава посетовала, что у современных мужчин и до пандемии качество семенной жидкости оставляло желать лучшего.
О том, что переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием, китайские специалисты предупреждали еще в марте. Они пришли к выводу, что COVID-19 может вызвать повреждение тестикул, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов, писал сайт Ura.ru
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