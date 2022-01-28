«Трутни и лоббисты!» Хасбулатов не увидел борьбы государства с бедностью

Российские власти сами создают проблемы народу в угоду крупных корпораций, прикрываясь красивыми словами о бедности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, порождающей другие проблемы, продолжив тем самым риторику президента Владимира Путина.