«Трутни и лоббисты!» Хасбулатов не увидел борьбы государства с бедностью
Экономическая политика России сейчас «допотопна и примитивна», а дворцовые экономисты «несут чепуху», поддакивая крупным компаниям, сказал НСН Руслан Хасбулатов.
Российские власти сами создают проблемы народу в угоду крупных корпораций, прикрываясь красивыми словами о бедности, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что бедность является ключевой проблемой страны, порождающей другие проблемы, продолжив тем самым риторику президента Владимира Путина.
«Слава Богу, что признают, что президент наконец сказал, что бедность у нас – это самое страшное зло. Так оно и есть, ведь нельзя все проблемы перекладывать на плечи трудящихся и обеспечивать какие-то непонятные прибыли крупным компаниям. Но мало ли, что повторил Медведев, а что конкретно они намерены делать? Пока что я не вижу никаких шагов», - сказал Хасбулатов.
Он назвал «трутнями» крупные добывающие компании, а экономическую политику правительства Михаила Мишустина – допотопной.
«В последнее время я вижу какие-то восхваления правительства Мишустина, но я ожидал от него более энергичной деятельности. Пока что ничего позитивного не вижу. В начале у него были попытки обуздать эти корпорации, но потом он быстро отказался. Очевидно, лоббистские силы слишком сильны. Уже давно пора поставить вопрос о национализации газовых и нефтяных монополий, потому что это - трутни. Пользы от них народу нет, а вреда сколько угодно. Ну как отражается на уровни жизни народа то, что цены на газ и нефть растут? Отсекают эти деньги, они лежат в национальном фонде, а остальное остается как будто ни в чем не бывало. Это же допотопная, примитивная экономическая политика, которая не имеет никакого отношения к интересам народа. Ну никакой фантазии, как можно улучшить положение людей», - подчеркнул экс-председатель Верховного Совета.
По его словам, государство само создает, а не решает проблемы, при этом ему подпевают «дворцовые экономисты».
«Куда не ткни, везде проблемы, которые создает сама власть. Она не решает, а сама создает проблемы для народа. А мои коллеги, эти «дворцовые экономисты» чепуху несут и поддакивают крупным компаниям: «Вот, цены повышаются, потому что на мировом уровне такой тренд». Но это же глупость. Для нормального экономиста-теоретика это очевидный идиотизм. Причем не хотят смотреть, что не везде они повышаются. Возьмите Японию, третью экономику мира, или Германию. С какой стати растут цены на топливо? Мы же добывающая страна. Это произвол крупных корпораций, поддерживаемых правительством», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом. Он также называл низкие доходы главным врагом российского общества и угрозой стабильности.
Вместе с тем замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин говорил «Радиоточке НСН», что экономическая ситуация в России сейчас хуже, чем в 1990-е годы. По его мнению, сейчас власти уничтожают образование и здравоохранение, и происходит «сознательная дебилизация» людей.
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