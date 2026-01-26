Только 30% россиян готовы работать за «серую» зарплату
На рынок труда приходит новое поколение, которое не готово работать за неофициальную зарплату, заявила НСН Наталья Голованова.
Только 30% россиян готовы работать за «серую» зарплату, ранее этот показатель был на уровне 60%, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Согласие на «серую» зарплату несет риски не только для работодателя, но и для самого работника — от снижения будущей пенсии до проблем с подтверждением доходов и невозможности защитить свои права, рассказала «Газете.Ru» кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова. Голованова отметила, что работники стали понимать опасность таких схем оплаты.
«Мы знаем только, какой процент граждан согласен работать на таких условиях. Этот показатель за последние 20 лет снижается. Сегодня 30% работников готовы на серую зарплату, еще в 2009 году 60% россиян были готовы не неофициальную зарплату», - рассказала она.
По ее словам, работники отказываются от серых схем, но серые зарплаты все еще активно используются, например, в сфере услуг.
«На рынок труда приходит новое поколение, которое в принципе не хочет работать на таких условиях. Серые зарплаты постепенно уходят, потому что люди на них просто не соглашаются. Но пока сказать, что мы полностью от них избавились, нельзя. Полностью избавиться от такой схемы невозможно ни в одной стране. У нас еще достаточно распространены подобные схемы, например, в сфере оказания услуг. Этот сегмент очень сложно анализировать, мы можем только предполагать на основе неофициальных данных. В сфере услуг серые схемы встречаются чаще, это факт. Выделить более узкую сферу было бы неправильно, так как подтверждений у нас нет. Государство проводит комплексную работу, чтобы подобных схем становилось все меньше. Серая зарплата – это не шутки, это серьезное нарушение», - добавила она.
В России 17% граждан имеют две работы и не скрывают этого, еще 7% россиян тайно трудятся на две компании, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
