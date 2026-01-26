«Мы знаем только, какой процент граждан согласен работать на таких условиях. Этот показатель за последние 20 лет снижается. Сегодня 30% работников готовы на серую зарплату, еще в 2009 году 60% россиян были готовы не неофициальную зарплату», - рассказала она.

По ее словам, работники отказываются от серых схем, но серые зарплаты все еще активно используются, например, в сфере услуг.

«На рынок труда приходит новое поколение, которое в принципе не хочет работать на таких условиях. Серые зарплаты постепенно уходят, потому что люди на них просто не соглашаются. Но пока сказать, что мы полностью от них избавились, нельзя. Полностью избавиться от такой схемы невозможно ни в одной стране. У нас еще достаточно распространены подобные схемы, например, в сфере оказания услуг. Этот сегмент очень сложно анализировать, мы можем только предполагать на основе неофициальных данных. В сфере услуг серые схемы встречаются чаще, это факт. Выделить более узкую сферу было бы неправильно, так как подтверждений у нас нет. Государство проводит комплексную работу, чтобы подобных схем становилось все меньше. Серая зарплата – это не шутки, это серьезное нарушение», - добавила она.

В России 17% граждан имеют две работы и не скрывают этого, еще 7% россиян тайно трудятся на две компании, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

