Мединский: На кону сегодня существование России

Вопрос о существовании России обрел актуальность в нынешней ситуации, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

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«На кону сегодня само существование России», — цитирует Мединского РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире.

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