Мединский напомнил о провальных попытках мятежа в истории предков

В своем Telegram-канале Мединский вспомнил пять попыток свергнуть власть, начиная с XVII века, в том числе ГКЧП. По их итогам историк сделал три вывода: благие цели не оправдывают факт мятежа; Россия всегда подавит попытку переворота; и мятеж ухудшает жизнь людей и страны.

Ранее днем сенатор Сергей Муратов сравнил Пригожина с генералом Власовым, который в свое время перешел на сторону нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

