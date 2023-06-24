Мединский напомнил о провальных попытках мятежа в истории предков

Мятеж в России всегда будет разгромлен, и никакие «благие» цели не являются его оправданием. Об этом заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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В своем Telegram-канале Мединский вспомнил пять попыток свергнуть власть, начиная с XVII века, в том числе ГКЧП. По их итогам историк сделал три вывода: благие цели не оправдывают факт мятежа; Россия всегда подавит попытку переворота; и мятеж ухудшает жизнь людей и страны.

Ранее днем сенатор Сергей Муратов сравнил Пригожина с генералом Власовым, который в свое время перешел на сторону нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Владимир Мединский

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