Мединский напомнил о провальных попытках мятежа в истории предков
Мятеж в России всегда будет разгромлен, и никакие «благие» цели не являются его оправданием. Об этом заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В своем Telegram-канале Мединский вспомнил пять попыток свергнуть власть, начиная с XVII века, в том числе ГКЧП. По их итогам историк сделал три вывода: благие цели не оправдывают факт мятежа; Россия всегда подавит попытку переворота; и мятеж ухудшает жизнь людей и страны.
Ранее днем сенатор Сергей Муратов сравнил Пригожина с генералом Власовым, который в свое время перешел на сторону нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru