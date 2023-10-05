Медики Великого Новгорода отказались помогать онкобольному из-за боязни «заразиться»

Сотрудники одной из больниц Великого Новгорода отказались оказывать помощь онкобольному из-за боязни «заразиться», сообщает «РЕН ТВ».

В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств

Мужчина обнародовал видеообращение. По его словам, в больнице также отсутствуют некоторые необходимые медицинские препараты.

Региональный СК начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее ходе.

Ранее стало известно о том, что производители лекарств в РФ зависят от зарубежного сырья на 80%.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Калужской области
ТЕГИ:ОнкологияМедицинаБольница

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