Медики Великого Новгорода отказались помогать онкобольному из-за боязни «заразиться»
5 октября 202305:02
Сотрудники одной из больниц Великого Новгорода отказались оказывать помощь онкобольному из-за боязни «заразиться», сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина обнародовал видеообращение. По его словам, в больнице также отсутствуют некоторые необходимые медицинские препараты.
Региональный СК начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее ходе.
Ранее стало известно о том, что производители лекарств в РФ зависят от зарубежного сырья на 80%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru