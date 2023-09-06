В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств
Заведующий онкологическим отделением районной больницы в Нижегородской области Олег Тюкалов велел делать инъекции физраствора вместо лекарств безнадежным пациентам либо назначал иммуностимулирующие и противоопухолевые препараты в уменьшенной дозировке совместно с физраствором. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Сообщается, что обвиняемого в превышении должностных полномочий задержали. В прокуратуре полагают, что завотделением присваивал медикаменты себе и в дальнейшем реализовывал их на «черном рынке». Сам же Тюкалов отметил, что пытался дать шанс вылечиться небезнадежным пациентам.
Ранее медсестра Жуковской ЦРБ вместо второго компонента вакцины от коронавируса вколола пациенту физраствор. Сообщается, что она побоялась рассказать пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент закончился. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru