В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств

Сообщается, что обвиняемого в превышении должностных полномочий задержали. В прокуратуре полагают, что завотделением присваивал медикаменты себе и в дальнейшем реализовывал их на «черном рынке». Сам же Тюкалов отметил, что пытался дать шанс вылечиться небезнадежным пациентам.

Ранее медсестра Жуковской ЦРБ вместо второго компонента вакцины от коронавируса вколола пациенту физраствор. Сообщается, что она побоялась рассказать пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент закончился. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

