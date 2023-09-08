RNC Pharma: производители лекарств в РФ зависят от зарубежного сырья на 80%
Российские производители лекарств очень сильно зависят от импорта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma.
По информации издания, из-за границы ввозится порядка 80% используемого сырья, при этом более двух третей поставок идут из Китая и Индии.
По заявлению Минпромторга, самостоятельно выпускают субстанции для производства препаратов порядка 100 российских компаний. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заверил, что на самом деле их вдвое меньше.
Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что сегодня практически у всех импортных лекарств есть российские аналоги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru