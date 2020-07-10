Медики рассказали о росте иммунитета к коронавирусу у москвичей

По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников подтвердил НСН, что наблюдается рост числа горожан с формирующимся иммунитетом к коронавирусу.

«Число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается. По-прежнему любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию», - отметил он.

Увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов, уточнили в администрации Москвы.

