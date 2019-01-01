Медики предупредили о рисках от употребления мороженого в жару

Кроме того, Тяжельников посоветовал в жаркие дни чаще пить чистую воду или с ягодами, а также морсам и чаю. Избегать сладкую газировку и кофе, молочные коктейли.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

