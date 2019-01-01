Медики предупредили о рисках от употребления мороженого в жару
Быстрое поедание мороженого в жару грозит резким переохлаждением и возникновением острых респираторных заболеваний. Об этом заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Представитель медицинского сообщества рекомендовал поедать мороженое подтаявшим, в маленькими глотками.
Кроме того, Тяжельников посоветовал в жаркие дни чаще пить чистую воду или с ягодами, а также морсам и чаю. Избегать сладкую газировку и кофе, молочные коктейли.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
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