Метеорологи предупредили о граде с перепелиное яйцо
Представитель центра погоды «Фобос» рассказал НСН о температурных рекордах июня.
В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Сообщается, что из-за жары такой режим вводится в Москве, а также Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.
По данным специалистов, температура воздуха в этих областях прогреется до 33 градусов тепла. Такая жаркая погода продержится в перечисленных регионах минимум до середины дня 9 июня.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН отметил, что на европейской части России на выходных сохраняе господство гигантского антициклона, следствием которого стала аномально высокая температура и соответствующие рекорды.
«Их отмечают даже на русском севере, где таких высоких температурных рекордов не было 71 год. В субботу, 8 июня, абсолютные рекорды были зафиксированы в Архангельске, Петрозаводске, Вологде, Костроме, Санкт-Петербурге, Коломне», - перечислил Тишковец.
Синоптик отметил, что 9 июня тоже побит рекорд, зафиксированный в июне 1948 года.
«В Москве сегодня +30-32 градуса, в Подмосковье +28-+33 изнуряющего зноя. Сохраняется интенсивный прогрев и испарение, что способствует формированию дождевых кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. Но они займут не более 5-10 % небосвода. В столице вечером возможны ливневые дожди с грозами», - предупредил собеседник НСН.
Метеоролог заявил, что воскресенье станет последним жарким днем, поскольку ожидается, что в понедельник на центральную часть России обрушится холодный атмосферный фронт.
«Он будет сопровождаться образованием мощных грозовых облаков на высоте 12-13 километров, что вызовет интенсивные ливни и грозы, местами вероятен град до 2-3 см. Под каждым грозовым облаком будет образуется грозовой фронт. В понедельник в России погода будет штормовой», - заявил эксперт.
Евгений Тишковец считает, что ливни и грозы охладят зной уходящей недели, но не значительно.
«В понедельник в Москве температура опустится до 26-29 градусов тепла, по области – до 25-30 градусов. К вечеру несколько посвежеет. На следующей неделе в ночные часы ожидается +9-+14, днем – +23-+28 градусов», - сообщил метеоролог.
Он отметил, что в течение недели погода останется неустойчивой, температура комфортной, но превышающей среднеклиматические значения, характерные для июня.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.
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