В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Сообщается, что из-за жары такой режим вводится в Москве, а также Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.

По данным специалистов, температура воздуха в этих областях прогреется до 33 градусов тепла. Такая жаркая погода продержится в перечисленных регионах минимум до середины дня 9 июня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН отметил, что на европейской части России на выходных сохраняе господство гигантского антициклона, следствием которого стала аномально высокая температура и соответствующие рекорды.

«Их отмечают даже на русском севере, где таких высоких температурных рекордов не было 71 год. В субботу, 8 июня, абсолютные рекорды были зафиксированы в Архангельске, Петрозаводске, Вологде, Костроме, Санкт-Петербурге, Коломне», - перечислил Тишковец.

Синоптик отметил, что 9 июня тоже побит рекорд, зафиксированный в июне 1948 года.

«В Москве сегодня +30-32 градуса, в Подмосковье +28-+33 изнуряющего зноя. Сохраняется интенсивный прогрев и испарение, что способствует формированию дождевых кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. Но они займут не более 5-10 % небосвода. В столице вечером возможны ливневые дожди с грозами», - предупредил собеседник НСН.