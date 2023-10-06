Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»

У части инфицированных новым штаммом COVID-19 «пирола» наблюдалось покраснение пальцев на руках и ногах. При этом, покраснение сопровождалось болью, сообщает британское издание Сhronicle Live со ссылкой на результаты работы медицинской исследовательской компании ZOE Health Study, которая занималась изучением признаков нового штамма коронавируса.

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Кроме того, участились случаи, когда у заболевших наблюдались кожная сыпь, язвы на языке и губах. При том, что наиболее распространёнными признаками инфекции остаются по-прежнему насморк, боль в горле и общая слабость.

При заражении «пиролой» у пациентов фиксировалась также диарея, покраснение и зуд глаз.

Ранее врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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