Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
У части инфицированных новым штаммом COVID-19 «пирола» наблюдалось покраснение пальцев на руках и ногах. При этом, покраснение сопровождалось болью, сообщает британское издание Сhronicle Live со ссылкой на результаты работы медицинской исследовательской компании ZOE Health Study, которая занималась изучением признаков нового штамма коронавируса.
Кроме того, участились случаи, когда у заболевших наблюдались кожная сыпь, язвы на языке и губах. При том, что наиболее распространёнными признаками инфекции остаются по-прежнему насморк, боль в горле и общая слабость.
При заражении «пиролой» у пациентов фиксировалась также диарея, покраснение и зуд глаз.
Ранее врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru