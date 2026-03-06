СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян

Это связано с тем, что грузовые порты не функционируют, а суда не загружают. Всему виной ситуация вокруг Ирана. Продавцы не могут получить никакой информации, так как связи с Тегераном нет с первого дня конфликта. Импортные автомобили шли через Иран — там застряла крупная партия Mitsubishi и других японских и корейских марок.

В Катаре и Омане остаются около 100 люксовых машин марок BMW, Mercedes, Audi, Infiniti, Toyota. Если поставка затянется больше чем на полтора месяца, продавцам придётся возвращать предоплату покупателям.

Ранее в Ормузском проливе образовалась пробка из судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

