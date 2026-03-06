СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
Около 10 тысяч автомобилей, предназначенных для покупателей их России, застряли в Иране и странах Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал Mash.
Это связано с тем, что грузовые порты не функционируют, а суда не загружают. Всему виной ситуация вокруг Ирана. Продавцы не могут получить никакой информации, так как связи с Тегераном нет с первого дня конфликта. Импортные автомобили шли через Иран — там застряла крупная партия Mitsubishi и других японских и корейских марок.
В Катаре и Омане остаются около 100 люксовых машин марок BMW, Mercedes, Audi, Infiniti, Toyota. Если поставка затянется больше чем на полтора месяца, продавцам придётся возвращать предоплату покупателям.
Ранее в Ормузском проливе образовалась пробка из судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok
- СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
- Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице
- Глава МИД Ирана рассказал о помощи России в войне с США
- Италия и союзники направят корабли ВМС для защиты Кипра
- Названы признаки вовлечения подростков в мошеннические схемы
- Музыкальный критик заявил о кризисе эстрады и русского рока в России