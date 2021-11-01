Медики назвали инфаркт «противопоказанием к вакцинации»
Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов заявил, что нарушение кровообращения мозга и инфаркт являются противопоказаниями для вакцинации. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросу последствий от коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике, передает РИА Новости.
При этом врач добавил, что человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями может без проблем сделать прививку от COVID-19. Наоборот, данный фактор, по его мнению, является «прямым показанием» для вакцинации.
«Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось еще вот только-только - то здесь очень небольшая пауза может быть сделана», - заметил он.
По словам Бойцова, противопоказаниями для вакцинации от COVID-19 также не являются нарушение сердечного ритма, артериальная гипертония и сердечная недостаточность.
По состоянию на 29 октября в России доля вакцинировавшихся от COVID-19 первым компонентом составляет 56 миллионов 787 тысяч 209 человек. Количество граждан, осуществивших полную вакцинацию – 50 миллионов 960 тысяч 796.
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