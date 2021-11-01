Медики назвали инфаркт «противопоказанием к вакцинации»

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов заявил, что нарушение кровообращения мозга и инфаркт являются противопоказаниями для вакцинации. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросу последствий от коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике, передает РИА Новости.

При этом врач добавил, что человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями может без проблем сделать прививку от COVID-19. Наоборот, данный фактор, по его мнению, является «прямым показанием» для вакцинации.