Медики Крыма в видеообращении поддержали власти

Кроме того, авторы обращения подчеркнули, что все обращения в первичную профсоюзную организацию будут рассмотрены, независимо от того, член это профсоюза или нет, а недочеты устранены.

По мнению медиков, в непростых условиях всегда находятся люди, которые пытаются муссировать всевозможные негативные моменты, а в это время медработники, рискуя своей жизнью, плечом к плечу день и ночь выполняют свою работу, передает КИА.

Сотрудники ЦМКИСМП пообещали приложить все усилия для скорейшей ликвидации последствия эпидемии. Они также выразили поддержку Сергею Аксёнову, которого, по их словам, «разрывают на части различные склочники, домогатели, пытающиеся все это расшатать и сказать, что все плохо».