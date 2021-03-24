Матвиенко: к осени в России сформируется коллективный иммунитет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что к осени 2021 года в РФ будет сформирован коллективный иммунитет при условии массовой вакцинации. Об этом она сообщила журналистам в среду, 24 марта.
По словам Матвиенко, это остановит развитие пандемии коронавируса.
Во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что жители России смогут отказаться от защитных масок после достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Для этого необходимо, чтобы большинство граждан вакцинировались.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 30 млн россиян будут вакцинированы от COVID-19 к лету текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru