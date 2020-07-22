Медик повторно заболел коронавирусом во Владимирской области

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заболел в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.