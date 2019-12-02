Профсоюз скорой помощи вступился за гуглившую диагноз сотрудницу

В Сети появилась видеозапись, на которой фельдшер скорой помощи во время постановки диагноза «консультируется» у поисковика Google. На кадрах видно, как врач скорой помощи, будучи на вызове, вслух зачитывает признаки предполагаемого заболевания и лечения. Инцидент произошел в Братске Иркутской области.

Однако председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН полностью оправдал коллегу, заявив, что высокие технологии созданы для помощи людям, а также призвал не вызывать скорую в случаях, не требующих экстренной помощи.

«Понимаете, сейчас диагноз в карту вызова ставится тот, который должен соответствовать международной классификации. Поэтому фельдшер, допустим, поставив свой диагноз, может не знать кодировки. Если диагноз не совпадет с классификацией, то эту карту страховая компания не оплатит. А с другой стороны, почему бы не посмотреть диагноз при сомнении? Для того общество и движется вперед, по крайней мере, я так надеюсь, что если не знаешь – можно подсмотреть. На видео фельдшер зачитывает комментарии офтальмологов, то есть у ребенка, видимо, проблемы с глазами. Почему же тогда родители не отвели пациента к узкопрофильному специалисту, вместо того, чтобы снимать все на телефон? Фельдшер не может знать все, это то же самое, что консультироваться по вопросам геморроя у стоматолога. И часто, к сожалению, врачей скорой помощи вызывают не при экстренных случаях», - отметил он.