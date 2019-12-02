Профсоюз скорой помощи вступился за гуглившую диагноз сотрудницу
Фельдшер скорой помощи призвал в эфире НСН ходить по поликлиникам, вместо того, чтобы вызывать скорую в не экстренных случаях.
В Сети появилась видеозапись, на которой фельдшер скорой помощи во время постановки диагноза «консультируется» у поисковика Google. На кадрах видно, как врач скорой помощи, будучи на вызове, вслух зачитывает признаки предполагаемого заболевания и лечения. Инцидент произошел в Братске Иркутской области.
Однако председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН полностью оправдал коллегу, заявив, что высокие технологии созданы для помощи людям, а также призвал не вызывать скорую в случаях, не требующих экстренной помощи.
«Понимаете, сейчас диагноз в карту вызова ставится тот, который должен соответствовать международной классификации. Поэтому фельдшер, допустим, поставив свой диагноз, может не знать кодировки. Если диагноз не совпадет с классификацией, то эту карту страховая компания не оплатит. А с другой стороны, почему бы не посмотреть диагноз при сомнении? Для того общество и движется вперед, по крайней мере, я так надеюсь, что если не знаешь – можно подсмотреть. На видео фельдшер зачитывает комментарии офтальмологов, то есть у ребенка, видимо, проблемы с глазами. Почему же тогда родители не отвели пациента к узкопрофильному специалисту, вместо того, чтобы снимать все на телефон? Фельдшер не может знать все, это то же самое, что консультироваться по вопросам геморроя у стоматолога. И часто, к сожалению, врачей скорой помощи вызывают не при экстренных случаях», - отметил он.
В целом, уровень подготовки фельдшеров Беляков оценивает высоко. Правда признает определенные репрессии со стороны государства. К примеру, сокращение часов занятий по инфекционным заболеваниям в пользу увеличения часов по физкультуре.
«В некоторых колледжах, я знаю, больше не выпускают фельдшеров, выпускают только медсестер. Так чиновникам потом проще и дешевле зарплату платить», - рассказывает председатель профсоюза работников скорой помощи.
Ранее Беляков в эфире НСН назвал реальные доходы медработников. Так, получать озвученные Минздравом 79 тысяч рублей в месяц, по словам Белякова, врач может только в Москве и будучи не на одной ставке. В реальности речь идет скорее о 50 тысяч. В регионах же в разы меньше – 20-25 тысяч рублей.
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