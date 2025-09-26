Медиаменеджер Демьян Кудрявцев признан иноагентом
Министерство юстиции РФ обновило список иноагентов. В частности, в перечень попал медиаменеджер, экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, сообщает RT.
Также иноагентми были признаны кинокритик Зинаида Пронченко, адвокат Дмитрий Захватов и журналист Андрей Калитин. В ведомстве заявили, что указаные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях властей РФ и российской армии, а также выступали против проведения специальной военной операции на Украине.
Кроме того, в реестр иностранных агентов включили независимую литературную премию «ДАР», соучредителями которой являются иноагенты.
Ранее минюст РФ признал иноагентом военблогера Романа Алехина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
