Медиаменеджер Демьян Кудрявцев признан иноагентом

Министерство юстиции РФ обновило список иноагентов. В частности, в перечень попал медиаменеджер, экс-владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, сообщает RT.

Госдума ужесточила законодательство об иноагентах

Также иноагентми были признаны кинокритик Зинаида Пронченко, адвокат Дмитрий Захватов и журналист Андрей Калитин. В ведомстве заявили, что указаные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях властей РФ и российской армии, а также выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включили независимую литературную премию «ДАР», соучредителями которой являются иноагенты.

Ранее минюст РФ признал иноагентом военблогера Романа Алехина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры