Медиаменеджер Демьян Кудрявцев признан иноагентом

Также иноагентми были признаны кинокритик Зинаида Пронченко, адвокат Дмитрий Захватов и журналист Андрей Калитин. В ведомстве заявили, что указаные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях властей РФ и российской армии, а также выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включили независимую литературную премию «ДАР», соучредителями которой являются иноагенты.

Ранее минюст РФ признал иноагентом военблогера Романа Алехина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

