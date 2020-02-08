Медбрата-анастезиста после смерти ветеранов проверили на детекторе лжи
Медбрат Кировского областного госпиталя, обвиненный в убийстве ветеранов, прошел проверку на детекторе лжи, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Министр заявил, что все обвинения после исследования на детекторе лжи с медбрата-анестезиста сняты.
Отмечается, что 8 февраля Минздрав отреагировал на сообщения об анестезисте, который якобы убивает ветеранов в одном из российских лечебных учреждений. Министерство обратилось с запросами в МВД России, Следственный комитет РФ, а также правительство Кировской области для проверки фактов.
Ранее руководство Кировского областного госпиталя для ветеранов войн опровергло данные о возможных насильственных смертях.
Утром 7 февраля появилась информация о том, что был разоблачен один из анонимных пользователей форума «Двач». Он, якобы, признался, что работает анестезистом и убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По результатам проверки СУСКР по Кировской области, подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено, пишет «Лента.ру»
Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван отметил, что медбрат - «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят» и попросил оставить медика в покое.
Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении проверки на детекторе лжи для членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является запугиванием. Эксперт предложил президенту пройти полиграф.
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