Медбрата-анастезиста после смерти ветеранов проверили на детекторе лжи

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван отметил, что медбрат - «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят» и попросил оставить медика в покое.

Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении проверки на детекторе лжи для членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является запугиванием. Эксперт предложил президенту пройти полиграф.