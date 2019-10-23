«Себя проверь!» На Украине ответили Зеленскому про полиграф для депутатов
Бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы рассказал НСН, к чему приведет запугивание Зеленским депутатов Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Незадолго до заявления украинского лидера депутаты «Слуги народа» сообщили о своем желании сделать это. Поводом стала публикация СМИ о том, что офис Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции «Слуга народа» в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета. В связи с полученной информацией Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело. На своей странице в Facebook Зеленский написал, что проверка должна быть проведена и в отношении депутата Вячеслава Медяника, который вел «сомнительную переписку» с бизнесменом Александром Яровым по «решению вопросов» с прокуратурой. По словам Зеленского, если подозрения оправдаются, то с «такими депутатами попрощаемся».
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что Зеленский занимается шантажом и запугиванием депутатов, что может привести к развалу президентской фракции «Слуга народа».
«Со стороны Зеленского это сценарий запугивания депутатов, потому что фактически фракция вот-вот должна расколоться. Из нее должно выделиться как минимум 60 мажоритариев, но тогда они большинства в парламенте иметь не будут. Они уже не могут удерживать этот монолит, поскольку идеологически они очень различные. Плюс установлен очень жесткий диктат со стороны этого мальчика Разумкова (спикер Верховной рады — НСН). Нехорошие технологии шантажа используются. Теперь Зеленский уже придумал, что людей надо проверять на детекторе лжи. Пусть он сначала себя проверит, Богдана (руководитель офиса Зеленского — НСН), Разумкова, еще пару людей», — предложил политолог.
Собеседник НСН призвал депутатов смелее отвечать на подобные выпады в свой адрес.
«Это все насилие над парламентаризмом. У нас парламентско-президентская республика, а не наоборот. Я удивлен, что парламентарии как телята, которые терпят все это издевательство. Депутатам надо переходить в наступление, создавать свои фракции. Тогда все встанет на свои места», — считает Соскин.
Бывший советник Кучмы не исключил, что вся ситуация могла быть провокацией.
«Во-первых, это еще надо доказать. Кто-то тогда должен был свечку держать. Если это на уровне разговоров, то можно считать, что все не соответствует действительности. А может, это была провокация, и их специально провоцировали. Важно, какой осведомитель все это говорит, пусть фамилию свою назовет», — призвал эксперт.
Перед призывом Зеленского пройти через полиграф сами заподозренные депутаты Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура предложили это. Дубинский написал в Facebook, что устроит прямую трансляцию проверки на детекторе лжи.
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