«Себя проверь!» На Украине ответили Зеленскому про полиграф для депутатов

«Это все насилие над парламентаризмом. У нас парламентско-президентская республика, а не наоборот. Я удивлен, что парламентарии как телята, которые терпят все это издевательство. Депутатам надо переходить в наступление, создавать свои фракции. Тогда все встанет на свои места», — считает Соскин.

Бывший советник Кучмы не исключил, что вся ситуация могла быть провокацией.

«Во-первых, это еще надо доказать. Кто-то тогда должен был свечку держать. Если это на уровне разговоров, то можно считать, что все не соответствует действительности. А может, это была провокация, и их специально провоцировали. Важно, какой осведомитель все это говорит, пусть фамилию свою назовет», — призвал эксперт.

Перед призывом Зеленского пройти через полиграф сами заподозренные депутаты Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура предложили это. Дубинский написал в Facebook, что устроит прямую трансляцию проверки на детекторе лжи.



