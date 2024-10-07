«Дешевле и больше»: Частный дом назвали лучшей инвестицией для жизни и семьи

Загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии. Об этом в беседе с НСН заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

В связи с ростом ключевой ставки и ростом цен на аренду квартиры в крупных городах России, основатель агентства недвижимости Арина Николаева призвала обратить внимание на загородные дома. Так, по ее словам, дом за городом с каждым годом становится все более привлекательным активом: он подходит под семейную, IT или сельскую ипотеку, ее слова приводит «Газета.ru».