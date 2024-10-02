Россиянам дали советы, как продать жилье по лучшей цене
На стоимость объекта может влиять ряд факторов, и состояние самой квартиры — далеко не самый главный, важнее понять, какие районы сейчас наиболее привлекательны для покупателей, какие бонусы они ищут, а также какие факторы могут повлиять на их решение. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на риелторов.
Отмечается, что в каждом городе найдутся уникальные тренды, которые могут кардинально изменять ситуацию. В частности, с ростом удаленной работы увеличивается интерес к квартирам, которые расположены в спальных районах. Ели рядом с не очень развитым районом появилась мощная социальная и транспортная инфраструктура (современные торговые центры, модные общественные пространства, престижная школа) – тогда квартиры, которые находятся рядом, тоже будут вызывать повышенный интерес со стороны покупателей.
То же самое касается различных проектов по редевелопменту территорий, подчеркнуло издание. Указывается, что заброшенные территории могут внезапно получить новую жизнь, а объекты быть проданными по привлекательной стоимости. Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников отметил, что лучше по возможности обращаться к статистике и анализировать, по каким ценам были совершены сделки в вашем районе за последний период – это поможет установить оптимальную цену и увеличить интерес к квартире.
Ранее сообщалось, что около 66% жителей России хотели бы переехать на Юг России, если рядом с домом будут школы, поликлиники и детские сады. Из-за отсутствия инфраструктуры не готовы переехать на Черноморское побережье 24% респондентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru