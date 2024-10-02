Россиянам дали советы, как продать жилье по лучшей цене

На стоимость объекта может влиять ряд факторов, и состояние самой квартиры — далеко не самый главный, важнее понять, какие районы сейчас наиболее привлекательны для покупателей, какие бонусы они ищут, а также какие факторы могут повлиять на их решение. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на риелторов.

Отмечается, что в каждом городе найдутся уникальные тренды, которые могут кардинально изменять ситуацию. В частности, с ростом удаленной работы увеличивается интерес к квартирам, которые расположены в спальных районах. Ели рядом с не очень развитым районом появилась мощная социальная и транспортная инфраструктура (современные торговые центры, модные общественные пространства, престижная школа) – тогда квартиры, которые находятся рядом, тоже будут вызывать повышенный интерес со стороны покупателей.