Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 438

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России к утру 23 марта выросло на 71, заболевшими числятся 438 человек. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Ситуация с коронавирусом в мире остаётся сложной, констатировал глава правительства. Вместе с тем, упреждающие меры властей РФ, в том числе по изоляции, дали возможность выиграть время и дать врачам возможность подготовиться, отметил Мишустин.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве — 262, свидетельствуют данные ресурса стопкоронавирус.рф. На втором месте Подмосковье (35 пациентов), на третьем - Санкт-Петербург (16 случаев). В Свердловской и Самарской областях зарегистрированы пл девять заболевших.

