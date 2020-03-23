Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 438
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России к утру 23 марта выросло на 71, заболевшими числятся 438 человек. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.
Ситуация с коронавирусом в мире остаётся сложной, констатировал глава правительства. Вместе с тем, упреждающие меры властей РФ, в том числе по изоляции, дали возможность выиграть время и дать врачам возможность подготовиться, отметил Мишустин.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве — 262, свидетельствуют данные ресурса стопкоронавирус.рф. На втором месте Подмосковье (35 пациентов), на третьем - Санкт-Петербург (16 случаев). В Свердловской и Самарской областях зарегистрированы пл девять заболевших.
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