МЧС: за неделю в безопасные районы выехали 1.4 тысячи жителей Курска

По информации ведомства, для приема жителей Курска оборудовано 198 пунктов временного размещения в 30 регионах. Там находятся более 11 тысяч человек, в том числе3,5 тысячи детей.

Также за неделю в Курскую область доставили около 800 тонн гуманитарной помощи, отметили в МЧС.

Ранее правительство России выделило Курской области 15,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

