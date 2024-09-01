МЧС: за неделю в безопасные районы выехали 1.4 тысячи жителей Курска
1 сентября 202416:40
За прошедшую неделю в безопасные районы уехали более 1400 жителей Курска. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовало МЧС России.
По информации ведомства, для приема жителей Курска оборудовано 198 пунктов временного размещения в 30 регионах. Там находятся более 11 тысяч человек, в том числе3,5 тысячи детей.
Также за неделю в Курскую область доставили около 800 тонн гуманитарной помощи, отметили в МЧС.
Ранее правительство России выделило Курской области 15,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru