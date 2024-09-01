МЧС: за неделю в безопасные районы выехали 1.4 тысячи жителей Курска

За прошедшую неделю в безопасные районы уехали более 1400 жителей Курска. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовало МЧС России.

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По информации ведомства, для приема жителей Курска оборудовано 198 пунктов временного размещения в 30 регионах. Там находятся более 11 тысяч человек, в том числе3,5 тысячи детей.

Также за неделю в Курскую область доставили около 800 тонн гуманитарной помощи, отметили в МЧС.

Ранее правительство России выделило Курской области 15,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МЧСКурская Область

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