Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Курской областью украинский БПЛА, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что инцидент произошел около 15.30.
В МЧС России сообщили о том, что за сутки из приграничных регионов Курской области были эвакуированы свыше 180 человек. По данным ведомства, свыше 10 тысяч человек из Курской области размещены в ПВР в 29 регионах России. Также в регион прибыли 150 конвоев с 3,7 тыячи тонн гуманитарной помощи.
НАТО непричастна к атаке украинских войск на Курскую область, ранее заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru