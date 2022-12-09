«Очень тепло». Гидрометцентр обещает плюсовую температуру в Москве в декабре

В ближайшие дни жителей Московского региона ждет плюсовая температура, которая будет сопровождаться мокрым снегом, гололедом, гололедицей и заносами на дорогах, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И ближайшие выходные, и начало следующей недели будут теплыми. Если выходные ожидаются просто теплыми, то начало недели - очень теплой. Это связано с тем, что в центр европейской России перемещается хорошо выраженный глубокий циклон с юга. В его центре низкое давление и Московская область будет находиться в теплом секторе циклона», - пояснил синоптик причины надвигающегося заметного потепления.

По словам Вильфанда, в пятницу, 9 декабря, погода в столичном регионе будет еще зимней, с температурой около нормы. Днем сегодня -1…-3 градуса. Повышение температуры начнется с субботы.