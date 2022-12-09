«Очень тепло». Гидрометцентр обещает плюсовую температуру в Москве в декабре
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал о потеплении в столичном регионе, которое будет сопровождаться мокрым снегом, гололедом и гололедицей.
В ближайшие дни жителей Московского региона ждет плюсовая температура, которая будет сопровождаться мокрым снегом, гололедом, гололедицей и заносами на дорогах, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«И ближайшие выходные, и начало следующей недели будут теплыми. Если выходные ожидаются просто теплыми, то начало недели - очень теплой. Это связано с тем, что в центр европейской России перемещается хорошо выраженный глубокий циклон с юга. В его центре низкое давление и Московская область будет находиться в теплом секторе циклона», - пояснил синоптик причины надвигающегося заметного потепления.
По словам Вильфанда, в пятницу, 9 декабря, погода в столичном регионе будет еще зимней, с температурой около нормы. Днем сегодня -1…-3 градуса. Повышение температуры начнется с субботы.
«Завтра днем уже 0…-2 градуса. Такая температура выше нормы на 2-3 градуса. К тому же циклон несет теплый, влажный воздух, поэтому в субботу прогнозируются осадки преимущественно в виде снега, а во второй половине дня, когда температура повысится, в виде мокрого снега. Количество осадков будет заметным: не менее 10 мм. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер до 10 м/с, поэтому на отдельных участках дорог заносы. Видимость на дорогах будет плохая и будет гололедица. В воскресенье температура еще повысится на 1-2 градуса. Будет преимущественно от 0 до -2-х градусов, на юге – до +1-го. Ближе к вечеру – заметные осадки в виде мокрого снега», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.
Осадки продолжатся и в ночь на понедельник, а температура продолжит повышаться.
«Днем потеплеет -2…+3 градусов в Москве и области. Гололедица, налипание мокрого снега, гололед, заносы на дорогах. Самый теплый день – вторник, 13 декабря. Ночью и днем -2…+2 градуса. Интенсивность осадков начнет уменьшаться», - рассказал Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, со среды, 14 декабря, в столичном регионе начнется небольшое понижение температуры, она станет уже отрицательной.
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