МЧС: В сентябре в Карском море обследуют затопленную подлодку К-27

В сентябре специалисты МЧС обследуют советскую подлодку К-27, затонувшую в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что операцию будет осуществлять личный состав Центра «Лидер» МЧС России. В настоящее время лодка находится на глубине 31 метр.

Подводную лодку К-27 проекта 645ЖМТ вывели из состава Северного флота СССР в 1980 году. В 1982 году ее затопили в Карском море в заливе Степовом из-за аварии реакторов РМ-1 с жидкометаллическим теплоносителем. Тогда корабль был облучен, а весь экипаж в составе 105 человек перенес острую лучевую болезнь. Погибли девять человек.

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В связи с этим в ведомстве напомнили, что судно представляет наибольшую радиационную опасность для российской Арктики, так как на его борту до сих пор есть невыгруженные реакторы. Если они будут повреждены, в районе захоронения подлодки необходимо будет на долгое время запретить рыболовный промысел, что серьезно ударит по экономике нескольких стран. Так, в 2021 году возможные потери для России и Норвегии оценивали в $120 млн.

Ранее RT сообщил, что в США опубликовали снимки обломков кормовой части батискафа «Титан», который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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