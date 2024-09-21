МЧС: В сентябре в Карском море обследуют затопленную подлодку К-27

В связи с этим в ведомстве напомнили, что судно представляет наибольшую радиационную опасность для российской Арктики, так как на его борту до сих пор есть невыгруженные реакторы. Если они будут повреждены, в районе захоронения подлодки необходимо будет на долгое время запретить рыболовный промысел, что серьезно ударит по экономике нескольких стран. Так, в 2021 году возможные потери для России и Норвегии оценивали в $120 млн.

Ранее RT сообщил, что в США опубликовали снимки обломков кормовой части батискафа «Титан», который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике.