Дрон не выявил признаков жизни на пике Победы, где была альпинистка Наговицина
Признаков жизни на пике Победы, где оставалась российская альпинистка Наталья Наговицина, не обнаружено. Об этом заявили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.
В ведомстве указали, что к пику был отправлен дрон, в оснащение которого входит высокоточное оборудование, в том числе тепловизор.
«С учётом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения Наговициной обнаружить не удалось», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС Киргизии заявили, что Наговицину официально признали пропавшей без вести, сообщает RT.
