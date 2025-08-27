Дрон не выявил признаков жизни на пике Победы, где была альпинистка Наговицина

В ведомстве указали, что к пику был отправлен дрон, в оснащение которого входит высокоточное оборудование, в том числе тепловизор.

«С учётом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения Наговициной обнаружить не удалось», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что Наговицину официально признали пропавшей без вести, сообщает RT.

