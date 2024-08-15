МЧС: Свыше 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки

Более 720 человек эвакуировали за сутки из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС России.

Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

В ведомстве также отметили, что более 9,5 тысячи человек, покинувших свои дома в приграничье Курской области, находятся в пунктах временного размещения.

Взрывотехники МЧС России за сутки очистили от снарядов 2,5 га территории Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, напоминает RT.

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:ЭвакуацияМЧС РФКурская Область

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