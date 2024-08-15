МЧС: Свыше 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки

В ведомстве также отметили, что более 9,5 тысячи человек, покинувших свои дома в приграничье Курской области, находятся в пунктах временного размещения.

Взрывотехники МЧС России за сутки очистили от снарядов 2,5 га территории Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, напоминает RT.

