МЧС: Свыше 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки
Более 720 человек эвакуировали за сутки из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС России.
В ведомстве также отметили, что более 9,5 тысячи человек, покинувших свои дома в приграничье Курской области, находятся в пунктах временного размещения.
Взрывотехники МЧС России за сутки очистили от снарядов 2,5 га территории Курской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru