СМИ: израильские военные взорвали здание парламента в Газе

Видео взрыва опубликовано в социальных сетях. Также утверждается, что было уничтожено соседнее здание тюрьмы.

В начале недели стало известно, что израильские военные захватили здание парламента в Газе. Появилась фотография бойцов ЦАХАЛ на трибуне заксобрания.

Утром в среду пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о точечной операции в крупнейшей больнице Газы «Аль-Шифа». Военные обвиняют ХАМАС в том, что члены группировки оборудовали штаб и укрытие в стенах медицинского учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».

