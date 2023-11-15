СМИ: израильские военные взорвали здание парламента в Газе
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали принадлежащее палестинскому движению ХАМАС здание парламента в секторе Газа, сообщили израильские СМИ.
Видео взрыва опубликовано в социальных сетях. Также утверждается, что было уничтожено соседнее здание тюрьмы.
В начале недели стало известно, что израильские военные захватили здание парламента в Газе. Появилась фотография бойцов ЦАХАЛ на трибуне заксобрания.
Утром в среду пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о точечной операции в крупнейшей больнице Газы «Аль-Шифа». Военные обвиняют ХАМАС в том, что члены группировки оборудовали штаб и укрытие в стенах медицинского учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин сообщил о проектировании новой железной дороги в Крым
- СМИ: израильские военные взорвали здание парламента в Газе
- Роднина заявила, что российские спортсмены не добиваются успеха за рубежом
- Куриные яйца за неделю подорожали на 3,4%
- Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей Кадырова
- Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой и прозрачной
- В МИД России выразили надежду, что Финляндия не перекроет границу с Россией
- Футболист «Динамо» Федор Смолов впервые стал отцом
- ЦБ разрешил банкам скрывать чувствительную информацию до конца 2024 года
- Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP 2023
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru