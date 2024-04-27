В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию
Экстренную эвакуацию объявили в селе Абатское в Тюменской области из-за угрозы затопления водой из реки Ишим. Об этом сообщил глава Абатского муниципального района Игорь Васильев.
По его словам, уровень Ишима достиг «небывалой отметки» — 11 м 97 см, вода продолжает прибывать. От стихии пострадали 22 населенных пункта района, а также центр муниципального образования.
«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Васильев в видеообращении в Telegram-канале.
Глава района призвал местных жителей, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, отключить электричество и газ в доме, взять необходимые вещи, документы и прибыть в пункты сбора или временного размещения.
Ранее в Упоровском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС предостерегла производителей от повышения цен на стройматериалы из-за паводков
- В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию
- Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ
- На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС
- «Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
- Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить строчку в песне «Встанем»
- Власти США закрыли банк Republic First Bank
- Подпольщик Лебедев заявил об ударах по городу Стрый под Львовом
- Минобороны: Над Краснодарским краем и Крымом сбили 68 БПЛА
- В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru