В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию

По его словам, уровень Ишима достиг «небывалой отметки» — 11 м 97 см, вода продолжает прибывать. От стихии пострадали 22 населенных пункта района, а также центр муниципального образования.

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Васильев в видеообращении в Telegram-канале.

Глава района призвал местных жителей, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, отключить электричество и газ в доме, взять необходимые вещи, документы и прибыть в пункты сбора или временного размещения.

Ранее в Упоровском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка, напоминает RT.

