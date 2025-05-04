МЧС РФ: более 1.5 тысяч деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды
Более 1.5 тысячи деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«В 14 муниципалитетах упали 1 572 дерева», - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС распиливают и убирают поваленные деревья, всего к ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники.
В МЧС отметили, что в 279 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек восстанавливают электроснабжение.
2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за сильного ветра и мокрого снега жители свыше 90 населенных пунктов региона остались без электроснабжения. Непогода повлекла повреждение 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту Сочи
- МЧС РФ: более 1.5 тысяч деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды
- МВД РФ: Мошенники стали действовать от лица военной прокуратуры
- Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами
- Суд пересмотрит взыскание 1,6 млн с жены экс-солиста «Иванушки International»
- Боксер Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира
- Леди Гага собрала более 2 миллионов зрителей в Рио-де-Жанейро
- Умерла актриса Алефтина Евдокимова
- Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день
- Путин: Внуки могут приехать ко мне в кремлевскую резиденцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru