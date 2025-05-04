МЧС РФ: более 1.5 тысяч деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды

«В 14 муниципалитетах упали 1 572 дерева», - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС распиливают и убирают поваленные деревья, всего к ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники.

В МЧС отметили, что в 279 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек восстанавливают электроснабжение.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за сильного ветра и мокрого снега жители свыше 90 населенных пунктов региона остались без электроснабжения. Непогода повлекла повреждение 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

