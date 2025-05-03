В «Россетях» назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Представители компании «Россети» пообещали восстановить электроснабжение, нарушенное после прошедшего накануне снегопада в Подмосковье, до конца дня. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным организации, основные силы специалистов сосредоточены в Солнечногорске, Клину, Истре, а также в Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

В компании объяснили, что рекордный снегопад и сильный ветер стали причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения в Московской области.