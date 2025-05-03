В «Россетях» назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье

Представители компании «Россети» пообещали восстановить электроснабжение, нарушенное после прошедшего накануне снегопада в Подмосковье, до конца дня. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным организации, основные силы специалистов сосредоточены в Солнечногорске, Клину, Истре, а также в Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

В компании объяснили, что рекордный снегопад и сильный ветер стали причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения в Московской области.

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«Наличие распустившейся листвы, большое количество выпавшего мокрого снега, заморозки вслед за ним — спровоцировали массовое падение деревьев на провода и масштабное повреждение электросетевой инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор сравнил последствия аварии на электросетях после майского снегопада с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году. При этом он рассказал, что сейчас в некоторых случаях ремонтникам приходится уже не восстанавливать, а строить линии заново.

2 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что в регионе из-за сильного ветра и мокрого снега без электричества остались жители свыше 90 населенных пунктов региона. Сообщалось, что в связи с непогодой были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что коснулось 26 тысяч человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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