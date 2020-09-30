МЧС проверит системы оповещения населения 2 октября

Ранее элементы систем оповещения населения активно использовали для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения коронавируса.

В августе прошлого года вещание телеканалов прервалось для показа оповещения МЧС о надвигающихся на Москву ливнях и сильном ветре. Заставка была видна 14 минут. Источники "Интерфакса" говорили, что телеканалы не были об этом предупреждены.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН рассказал, как избежать нового карантина в России.

По его словам, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.

