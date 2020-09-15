В России вторая волна коронавируса ожидается в середине октября
В России вторая волна коронавируса ожидается в середине-конце октября, сообщил «Радио 1» эксперт рабочей группы при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий Георгий Жуков.
«К сожалению, статистика сейчас не в нашу пользу. Обстановку в Европе ухудшается, Израиль закрывается на карантин. Если говорить по России, вторая волна эпидемии, конечно же, ожидается, это будет середина-конец октября 2020 года, и дальше продолжится. Но, по счастью, у нас ситуация проще и легче, чем в Европе, и мы все очень надеемся, что те меры, которые были приняты руководством страны и нашими замечательными медиками, облегчат ситуацию в целом», – сказал Жуков.
Он подчеркнул, что если во время второй волны придётся вводить какие-то ограничительные меры, они будут не такими серьёзными, как было весной.
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