Москвичей предупреждают о скорой встрече с «атмосферным монстром»

Продолжительная жара в Москве привела к сильнейшему перегреву атмосферы, который к концу недели может вызывать в столице ураган и другие стихийные бедствия, сообщает РИА Новости.

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит - это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», - предупреждает сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, конкретное место и время «прихода монстра» сейчас вычислить невозможно, но надо держать это в уме и быть готовыми к климатическим катаклизмам.

Гидрометцентр объявил в понедельник оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за рекордной жары, которая достигнет сегодня плюс 33 градусов.

Ранее сообщалось, что июнь 2021 года может побить абсолютный температурный максимум месяца, который держится с 1901 года. Тогда температура воздуха составила 34,7 градуса тепла.

