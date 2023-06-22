МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в пятницу

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду 23 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

В некоторых регионах России ожидается аномальная жара

Погода начнет портиться ближе к утру, отмечают спасатели.

Они посоветовали водителям быть аккуратными на дороге и не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил летние заморозки в центральных регионах России.

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ФОТО: РИА Новости
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