МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в пятницу

Погода начнет портиться ближе к утру, отмечают спасатели.

Они посоветовали водителям быть аккуратными на дороге и не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил летние заморозки в центральных регионах России.

