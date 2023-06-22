МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в пятницу
22 июня 202312:34
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду 23 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Погода начнет портиться ближе к утру, отмечают спасатели.
Они посоветовали водителям быть аккуратными на дороге и не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил летние заморозки в центральных регионах России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарпищев: российских юниоров могут не допустить к участию в Уимблдоне
- В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
- Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
- В США заявили о панике Байдена из-за уничтоженной техники ВСУ
- «Хрен им»: Песков уверен, что Запад правильно понял Путина
- Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным
- В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе на фоне неудач Киева
- Путин созвал членов Совбеза РФ для обсуждения спецоперации
- МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в пятницу
- Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru